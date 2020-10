Canada Silber berichtet über Fortschritte des Rampenprojekts in der Robinson Zone

16. Oktober 2020, Coquitlam (BC). Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich, über bedeutende Fortschritte im Rahmen des Rampenprojekts in Bezug auf die Umweltstudien, die Erschließung des Standorts, die Einbindung der Gemeinschaft, die Konsultation von First Nations und die Exploration zu berichten. Damit werden die Risiken im Zusammenhang mit dem Projekt in der Robinson Zone im 78 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Castle Silver Mine (Gowganda, Ontario, Kanada), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, weiter gesenkt.