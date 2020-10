Xi'an ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Goldenen Woche

XI'AN, China, 16. Oktober 2020 /PRNewswire/ – Der Inlandstourismus in China erfreute sich in der gerade abgelaufenen Goldenen Woche einer soliden Erholung. Insbesondere Xi'an, die erste Hauptstadt des Kaiserreichs China, begrüßte zahlreiche Besucher. Laut den Daten, die von der Kommunalregierung von Xi'an am 10. Oktober bekannt gegeben wurden, besuchten während des Mittherbstfestes und in der Nationaltagswoche 14,7481 Millionen Touristen die Stadt Xi'an. Dies entspricht einem Tourismusumsatz von 11,14 Milliarden Yuan. Verglichen mit anderen chinesischen Städten belegt Xi'an in Bezug auf die Anzahl der empfangenen Touristen den zweiten Platz in ganz China.

Die Nationaltagswoche ist nach den Corona-bedingten Einschränkungen die erste Goldene Woche nach der Rückkehr zur Normalität in China. Die achtjährige Ferienwoche weckte die Reisefreudigkeit der Bevölkerung wieder. Somit konnte sich der Transportsektor in der Luft, auf der Schiene und auf der Straße allmählich von den Folgen der Pandemie erholen. Das starke Reiseaufkommen sorgte auch für eine starke Erholung der Tourismusbranche.