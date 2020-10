The Estée Lauder Companies gibt Veränderungen in der Führungsriege von ELC Online bekannt

Heute gab The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) bekannt, dass Dennis McEniry, Präsident der Online-Sparte von ELC, nach fast 20 Jahren im Unternehmen zum Ende dieses Kalenderjahres in den Ruhestand gehen wird. Sein Nachfolger wird Gibu Thomas, der ab dem 16. November 2020 die Rolle des Präsidenten von ELC Online übernehmen wird. Gibu wird direkt an Präsident und Chief Executive Officer Fabrizio Freda berichten. Dennis wird bis zum Jahresende eng mit Gibu zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu gewährleisten.

“Dennis hat sich als wahrhaft innovativer und visionärer Digital Leader erwiesen”, sagte Fabrizio Freda. “Als Gründungspräsident von ELC Online hat er die Schaffung und den unglaublichen Ausbau dieser Sparte geleitet. Ihm und seinem Team ist es zu verdanken, dass ELC Online für unser starkes und nachhaltiges Wachstum weiterhin von entscheidender Bedeutung ist. ELC Online ist eine führende, markenbildende Plattform, auf der wir Millionen von Verbrauchern weltweit qualitativ hochwertige Produkte und Erlebniswelten anbieten können. Die Bereiche Omnichannel und Online sind wichtiger und entwickeln sich rascher als je zuvor, und wir sind dank Dennis' Arbeit für einen anhaltenden Erfolg in diesen Bereichen aufgestellt. Seine positive Energie, sein dynamischer Führungsstil und seine einzigartige Fähigkeit, die Kunst mit der Wissenschaft des Online-Geschäfts zu verbinden, werden wir sicherlich vermissen.”

“Ich freue mich sehr, Gibu bei The Estée Lauder Companies als neuen Präsidenten von ELC Online willkommen zu heißen”, so Freda weiter. “Er ist ein hochtalentierter und angesehener Digitalexperte mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen E-Commerce, Technologieinfrastruktur, digitale Medien, Mobile und Omnichannel. Während seiner gesamten beispielhaften Karriere, die sowohl die Führung digitaler Unternehmen zur Skalierung großer Weltunternehmen als auch umfangreiche unternehmerische Erfahrungen in Start-up-Unternehmen aus dem Silicon Valley umfasst, hat er ein bedeutendes, transformatives Wachstum für globale Marken mit hoher Geschwindigkeit und Agilität vorangetrieben. Sein tiefes Verständnis des Verbraucherverhaltens und seine Fähigkeit, Trends vorauszusehen und dynamische digitale Erlebnisse zu schaffen, machen ihn zu einem idealen Kandidaten für diese Aufgabe.”