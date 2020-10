16.10.2020 - Als am Freitag die Überlegungen des zukünftigen Elektro- und Brennstoffzellen-LKW-ProduzentenNIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) public wurden, auch Pläne zu haben ohne GM als Badgerpartner weiterzumachen, brach die Aktie kräftig ein und rutschte wieder unter die überwunden erscheinende 20,00 USD Grenze je Aktie. Der Markt wartet seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen NIKOLA seitens des Short-Reports auf die endgültige Bestätigung des GM-NIKOLA-Deals, möglicherweise zu schlechteren Konditionen für NIKOLA, aber ein "Weiter" schien dem Markt hier wichitg für den potentiellen Erfolg NIKOLA's. GM hatte mitgeteilt, der Deal sei noch nicht rund - am 05.10.2020 schrieben wir: "Es sieht wohl so aus, dass die Gespräche zwischen GM und NIKOLA in die zweite Runde gehen mit einer Deadline, die auf den 03.12.2020 gesetzt ist. Es wird spekuliert, dass GM den Kapitalbeteiligungsanteil nachverhandeln will - ursprünglich wollte man für 2 Mrd. USD einen Anteil von rund 11% an NIKOLA erwerben im Rahmen der umfangreichen Kooperation - seinerzeit noch weit unter dem Börsenkurs- ein geplanter automatischer Kursgewinn. Aktuell würde GM weitaus mehr als 50% Aufpreis zahlen als diese Beteiligung aktuell "an der Börse" wert wäre. Jetzt soll GM wohl einen größeren Anteil fordern oder eben Optionen auf einen größeren Anteil - alles offen.Der Markt verdaute diese Nachricht und auch die Verschiebung der Badger-Präsentation, die eigentlich lange vorher für Dezember angekündigt war. Nun wurde diese "wegen Corona" verschoben - auf einen unbestimmten Zeitpunkt: NIKOLA WORLD FINDET NICHT IM DEZEMBER STATT: VIELLEICHT DIE EINZIG RICHTIGE REAKTION in dieser unsicheren Phase ohne den designierten Badgerproduzenten GM wirklich "rund zu haben"."

