RBC belässt Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Volvo B nach Quartalszahlen von 155 auf 173 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe dank einer guten Kostenkontrolle ein starkes operatives Ergebnis (Ebit) erzielt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen an./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 14:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Volvo Registered (B) Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de