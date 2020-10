BevCanna holt sich ehemalige Führungskraft von PepsiCo und SC Johnson als Leiterin seiner globalen Geschäftsstrategie ins Boot

Vancouver, BC, 16. Oktober 2020 – BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), der aufstrebende Marktführer im Bereich der Cannabis-Aufgussgetränke, freut sich, dass Melise Panetta, eine ehemalige Führungskraft von PepsiCo und SC Johnson, dem Team von BevCanna als Executive Advisor beigetreten ist, um die globale Geschäftsstrategie des Unternehmens anzuleiten.

Melise Panetta ist eine hocherfahrene Führungskraft für Vertrieb, Marketing und Kommerzialisierung im Bereich abgepackte Konsumgüter (CPG) und hatte höhere und leitende Positionen bei globalen Konzernen wie General Mills, PepsiCo und SC Johnson inne. Als Chief Commercial Officer zeichnete sich auch für die kommerziellen Bemühungen von Sproutly im Cannabissektor verantwortlich. Melise Panetta wird diese Erfahrung zur Anleitung der globalen Geschäftstrategie von BevCanna nutzen.

„Melise ist eine anerkannte Führungskraft im Verbrauchermarketingbereich und wir freuen uns sehr, sie im Team begrüßen zu können“, meint John Campbell, Chief Strategic Officer von BevCanna. „Ihre bedeutende Erfahrung in der Vermarktung und Kommerzialisierung von herkömmlichen und Cannabisprodukten wird für uns bei der Umsetzung unserer Marken- und White-Label-Strategien in Kanada und weltweit von unschätzbarem Wert sein.“

„Es ist mir eine große Freude, mit dem BevCanna-Team in einer so wichtigen Wachstumsphase zusammenzuarbeiten“, erklärt Frau Panetta. „Angesichts der Pläne, ausgezeichnete Marken wie Keef und CaliBloom nach Kanada zu bringen, sowie einer Vielzahl von in der Entwicklung befindlichen Eigenmarken und enormen Möglichkeiten im White-Label-Bereich ist das Unternehmen gut aufgestellt, um sich zu einem wichtigen Akteur auf dem kanadischen Markt zu entwickeln.“

Frau Panetta wird ihr Hauptaugenmerk auf die Erarbeitung und Umsetzung von starken Marketing-, Vertriebs- und Kommerzialisierungsstrategien für den kanadischen und globalen Markt richten.

Über Melise Panetta

Melise Panetta ist eine Marketings- und Vertriebsleiterin, die auf Erfolge bei der Lieferung herausragender Ergebnisse und der Führung wirkungsvoller Teams verweisen kann. Melises Expertise beruht auf nahezu 20 Jahren Führungserfahrung bei großen multinationalen Konzernen, wo sie für die Leitung weltweit anerkannter Marken, Innovationsstrategien, Kommerzialisierung sowie Kundenentwicklung verantwortlich zeichnete.