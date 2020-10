Zweites globales O-RAN ALLIANCE Plugfest demonstriert beschleunigte Einsatzbereitschaft einer O-RAN-kompatiblen Multi-Vendor-Netzwerkinfrastruktur

Die O-RAN ALLIANCE führte erfolgreich ihr zweites weltweites Plugfest und Proof of Concept durch, um die Funktionalität sowie die herstellerübergreifende Interoperabilität von O-RAN-basierter Netzwerkausrüstung zu demonstrieren. An vier Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt kamen insgesamt 55 Unternehmen zusammen, um sich mit den Funktions-, Interoperabilitäts- und Leistungsherausforderungen des O-RAN-Ökosystems auseinanderzusetzen. Testszenarien wurden erfolgreich bestanden, was die Bereitschaft von O-RAN-Implementierungen zur kommerziellen Einführung beweist.

O-RAN Plugfest 2020 Integration and Testing Configuration (Graphic: Business Wire)

„Tests und Integration sind entscheidend für die Entwicklung eines kommerziell erhältlichen offenen RAN-Ökosystems. Aus diesem Grund bietet die O-RAN ALLIANCE ihren Mitgliedsunternehmen ein effizientes globales Plugfest-Framework, das die O-RAN-Spezifikationsbemühungen sowie die O-RAN-Software-Community ergänzt“, sagte Andre Fuetsch, Vorsitzender der O-RAN ALLIANCE und Chief Technology Officer von AT&T. „Die gemeinsamen, offenen und koordinierten Bemühungen beschleunigen die technische Bewertung von O-RAN-Lösungen erheblich und vermeiden effektiv doppelte Arbeit für alle Beteiligten, ob Netzbetreiber oder Lösungsanbieter.“

Asien

Das O-RAN Plugfest/PoC in Ostasien wurde in verschiedenen Betreiber- und Lieferantenlabors in Japan und China durchgeführt. Die Aktivitäten in Japan wurden von NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank Corp. und die Aktivitäten in China in chinesischen OTIC-Labors durchgeführt. Eine Reihe von Szenarien konzentrierte sich auf die Multi-Vendor-Interoperabilität unter Verwendung der offenen Schnittstellen von O-RAN: Open Fronthaul (OFH), Fronthaul Multiplexer (FHM), X2, A1, E2, F1 und E1. Andere Szenarien umfassten auch die RAN-Virtualisierung und RAN Intelligent Controllers (RIC). Das ostasiatische Plugfest wurde von 16 Unternehmen unterstützt. Neben den Gastgebern waren folgende Firmen anwesend: Altran, Astri, CIG, Fujitsu, JMA Wireless, Keysight Technologies, Kyocera, Mavenir, NEC, NXP, Radisys, Samsung und Toshiba.