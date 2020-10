JUD care startet internationales Partnerprogramm für tragbare Krankenstation sROOM, eine revolutionäre Lösung zur Patientenisolierung

SHENZHEN, China, 17. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- JUD care, ein führendes High-Tech-Unternehmen im Bereich intelligenter Lösungen für die Medizin und das Gesundheitswesen, hat sein internationales Partnerprogramm für seine neu eingeführte tragbare Krankenstation sRoom („sRoom") gestartet. Dabei handelt es sich um eine revolutionäre Lösung für die Patientenisolierung, die dem medizinischen Personal die Möglichkeit gibt, in kurzer Zeit Isolationsräume an verschiedenen Orten einzurichten. In nur 10 Minuten kann ein mehr als 6 Quadratmeter großer Unterdruck-Isolationsraum für eine Person errichtet werden, was ihn zu einer wichtigen Ausstattung für gesundheitliche Notfälle macht, insbesondere bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Personen oder Organisationen, die am internationalen Partnerprogramm interessiert sind, werden gebeten, sich direkt unter judcare@clearofchina.com an das Unternehmen zu wenden.