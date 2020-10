IG-Metall-Bezirksleiter Giesler warnt vor "Managern mit offenen Rechnungen bei Thyssenkrupp"

Düsseldorf (ots) - Die IG Metall in NRW stemmt sich gegen einen Verkauf derStahlsparte von Thyssenkrupp an den britischen Konzern Liberty Steel.NRW-Bezirksleiter Knut Giesler sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag): "Wir benötigen keinen Investor ohne industrielles Konzept und könnenkeine Manager gebrauchen, die noch offene Rechnungen mit Thyssenkrupp besitzen."Giesler spielte damit auf die gestrige Ernennung von Premal Desai zum ChiefOperating Officer bei der Liberty-Steel-Mutter GFG Alliance an. Desai war vonJuni 2019 bis Ende Februar 2020 Stahlchef bei Thyssenkrupp.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30621/4736695OTS: Rheinische Post