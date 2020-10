BEIJING, 17. Okt. 2020 /PRNewswire/ -- Am zweiten Tag des 6. Ultra-Broadband-Forums (UBBF), das online stattfand, hielt Ryan Ding, Executive Director und Präsident der Carrier Business Group von Huawei, seine Grundsatzrede „Intelligente Erlebnisse erschließen Neuwerte" .

In den letzten fünf Jahren hat Huawei gemeinsam mit seinen Partnern daran gearbeitet, den industriellen Wert, den Gigaband und Premium-Breitband bieten, zu definieren und hat in Bereichen wie Gigabit-Geschwindigkeit, Netzwerkerlebnis, Betrieb und Wartung (O&M), Effizienz und Ökosysteme der Wirtschaftszweige stets Neuwert gefunden. Gemeinsam haben sie daran gearbeitet, den kommerziellen und industriellen Wert von Fixed Broadband zu maximieren.

Inmitten der COVID-19-Pandemie haben feste Breitbanddienste einen enormen sozialen und wirtschaftlichen Wert freigesetzt, besonders in Ländern mit einer erstklassigen Breitband-Infrastruktur. Feste Breitbanddienste spielten eine wichtige Rolle, Arbeit, Produktion, Bildung und Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

Ding sagte, dass die kontinuierlichen Investitionen und Innovationen der Netzbetreiber in feste Breitbanddienste unbegrenztes Potenzial bieten und ein starken Motor bei der Erholung der Weltwirtschaft spielen werden. Er fügte hinzu, dass Netzbetreiber ihre Anstrengungen im Bereich der festen Breitbanddienste verdoppeln müssen, ihren Fokus von Haushalten auf den Anschluss von Unternehmen verlagern und jedem Menschen, jedem Privathaushalt und jeder Organisation durch kontinuierliche Innovation das ultimative Service-Erlebnis bieten müssen. Laut Ding muss die Branche den Boom der globalen digitalen Wirtschaft vorantreiben und gleichzeitig daran arbeiten, den kommerziellen Wert von festen Breitbanddiensten zu maximieren. Aus diesem Grunde wies Huawei darauf hin, dass intelligente Konnektivität ein Schlüsselbereich für Brancheninnovationen sein wird und Netzbetreibern dabei hilft, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erforschen und die digitale Transformation der Branchen zu ermöglichen.

1. Home+: Positive Erfahrungen und breit gefächerte Dienstleistungen

Da Online-Konnektivität in unserem Leben immer wichtiger wird, werden unsere Wohnbereiche zu Mehrzweckplattformen. Haushalte profitieren von intelligenter Konnektivität und können ein abwechslungsreiches Service-Erlebnis, einschließlich Hochgeschwindigkeitsbreitband, komplette Abdeckung bei garantierter Einhaltung der Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) genießen. So werden aus Wohnungen nicht bloß Wohnräume. Sie werden zu Orten, an denen Endbenutzer ein brandneues intelligentes „Heim+" erleben.