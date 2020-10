Nach ihrer Auflage steht die New York Post auf Platz vier der großen Zeitungen in den USA. Ihre Veröffentlichungen über die vermeintliche oder tatsächliche Verquickung von Amtsgeschäften Joe Bidens als Vizepräsident und der Tätigkeit seines Sohns Hunter Biden als Berater der ukrainischen Erdgasfirma Burisma hätte also in jedem Fall Aufmerksamkeit gefunden. Stattdessen spielt die Enthüllung

Der Beitrag Großer Bruder Twitter erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wendt.