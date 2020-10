Alnylam erhält positive CHMP-Stellungnahme für OXLUMO (Lumasiran) für die Behandlung der primären Hyperoxalurie Typ 1 in allen Altersgruppen

Wie Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), das führende Unternehmen für RNAi-Therapeutika, heute mitteilte, hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben, in der die Zulassung von Lumasiran empfohlen wird. Lumasiran ist ein RNAi-Therapeutikum, das auf die mRNA der Hydroxysäure-Oxidase 1 (HAO1) – die für die Glykolat-Oxidase (GO) kodiert – abzielt und für die Behandlung der primären Hyperoxalurie Typ 1 (PH1) entwickelt wird. Nach der Zulassung durch die Europäische Kommission soll Lumasiran in Europa unter dem Markennamen OXLUMO vertrieben werden.

PH1 ist eine extrem seltene Erkrankung, die durch eine übermäßige Oxalatproduktion gekennzeichnet ist und zu einer Nierenerkrankung im Endstadium (ESRD) und anderen systemischen Komplikationen führen kann. PH1 betrifft etwa 3,5 bis 4 Personen pro Million in Europa und den USA. Die Heterogenität der Krankheitsmanifestation trägt oft zu Verzögerungen bei der Diagnose bei, wobei die mediane Zeit bis zur Diagnose etwa sechs Jahre beträgt. PH1 führt zu einer fortschreitenden Nierenschädigung, und Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung benötigen eine intensive Dialyse, um Abfallprodukte aus ihrem Blut zu filtern, bis sie in der Lage und berechtigt sind, eine duale oder sequentielle Leber/Nierentransplantation, ein invasives Verfahren, das mit einem hohen Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko verbunden ist, sowie eine lebenslange Immunsuppression zu erhalten.

„Diese positive CHMP-Stellungnahme bestätigt das Potenzial von OXLUMO, den dringenden ungedeckten Bedarf zu erfüllen, der bei Patienten aller Altersgruppen besteht, die von einer primären Hyperoxalurie Typ 1 betroffen sind. Da es keine zugelassenen pharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten für PH1 gibt, halten wir dies für eine sehr ermutigende Nachricht für diejenigen, die mit dieser extrem seltenen, potenziell lebensbedrohlichen Krankheit leben, und ebenso für ihre Familien“, so Brendan Martin, amtierender Leiter der Abteilung Europa, Kanada, Naher Osten und Afrika (CEMEA) von Alnylam Pharmaceuticals.

„Menschen mit PH1 erleben aufgrund der Überproduktion von Oxalat einen fortschreitenden Rückgang der Nierenfunktion, was zu einer Nierenerkrankung im Endstadium führen kann. Die derzeitigen Behandlungsansätze zielen darauf ab, das Fortschreiten der Niereninsuffizienz zu verzögern, verhindern jedoch nicht die Überproduktion von Oxalat“, berichtet Dr. Pushkal Garg, Chief Medical Officer von Alnylam Pharmaceuticals. „In klinischen Studien hat OXLUMO eine klinisch bedeutsame und anhaltende Reduktion von Harn- und Plasmaoxalat sowie ein ermutigendes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil gezeigt. Wir freuen uns, dass der CHMP den dringenden Bedarf an neuen Behandlungsmethoden für alle Altersgruppen erkannt hat und die ILLUMINATE-B-Ergebnisse in die anfängliche Zulassungsempfehlung aufgenommen hat.“