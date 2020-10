Moderna, Biontech, Zoom und der DAX – was nun?

Essentiell bei Trades am Aktienmarkt ist nicht nur der Einstieg, sondern vor allem auch der geschickte Ausstieg aus Positionen. Denn Buchgewinne sind schön, echte Gewinne aber zählen nur. Daher schauen wir auf zwei Basiswerte, bei denen man realisieren sollte. 1) Biontech. Schöne Rally, der jüngste Trade kann wieder geschlossen werden. Dazu die Frage – wie erreichen Euch eigentlich unsere Trades? Ganz einfach – minutengenau per mail. So wie bei Nio zuletzt am 31.8. WKN - MA1ND6. Von 8,62 Euro ging es auf 16,77 Euro. Fast 100 Prozent Gewinn für unsere Abonnenten. Die Originalmail siehe unten. Dort seht Ihr auch unseren Turbo-Dienst – unverfälscht, original und so wie wir zuletzt gehandelt haben. Die jüngsten Trades, die aktuelle Aufstellung natürlich geschwärzt, denn alle Trades gehen nur an unsere Abonnenten. Was nichts kostet, das ist auch nichts, so sagt der Volksmund. Wer uns testen möchte und dabei sein mag - hier könnt Ihr uns abonnieren.

Wie handeln wir? Nun, auf der Börsendienst-Seite findet ihr einige Erklärvideos. Die wichtigste Währung in den vergangenen Monaten war Geduld. Der DAX notiert derzeit niedriger als Anfang Juni 2020. In den vergangenen 4 Monaten gab es eine sehr breite Seitwärtsrange. Wer sein Glück erzwingen wollte, fiel spekulativ häufig auf die Nase. Die haben unser Depot so aufgestellt, das verschiedene Positionen ineinandergreifen und wir so taktisch aufgestellt sind. Das gilt sowohl für das Favoriten- wie das Trading- oder Turbo-Depot.

Liebe Abonnenten,

die Rally im Elektro-Automobilsektor trieb zuletzt nicht nur Tesla auf astronomische Höhen. Die Chinesen von NIO zeigen derzeit, dass der Weg zur Elektromobilität längst nicht nur über Tesla führen muss. Das Schlug sich auch im Kurs nieder. Die Aktie lag zuletzt 500 Prozent auf 52-Wochen-Sicht im Plus. Nun schlägt NIO aus der Rally Profit und führt eine Kapitalerhöhung durch. Man gibt 85.000 Aktien im Wert von ungefähr 1,5 Milliarden Dollar aus. Das ist bei jungen Aktien, die eine solche Bewegung hinter sich haben eine gängige Vorgehensweise. Der Ausgabepreis liegt dabei mit 17 Dollar unter dem Schlusskurs der vergangenen Woche.

Schon in den vergangenen Tagen gab es eine leichte Korrektur vom Rekord bei 20,97 Dollar an der Nasdaq. …setzt bei NIO auf diesem Niveau auf eine Stabilisierung. Der Turbo-Bull ist die WKN MA1ND6 von Morgan Stanley mit Hebel 2,3.