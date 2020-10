Ping-pong-Lesen – machen Sie das auch? Nach dem dritten Absatz zum ersten, vom fünften zum zweiten und so weiter. Das ist oft überraschend, aber dient selten der Wahrheitsfindung. Da lese ich zum Beispiel (Hervorhebung von mir): Jetzt hat das Bulletin der WHO eine Metastudie der Stanford-Universität veröffentlicht, in der die sogenannte Infektionssterblichkeit anhand von weltweiten

Der Beitrag „Coronavirus deutlich weniger tödlich, als bisher vermutet“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Fritz Goergen.