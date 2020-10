Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten musste in den letzten Wochen ordentlich Federn lassen. Die potentielle Top-Formation, die die Aktie im Juli und August dieses Jahres im Bereich von 19,4 CAD ausbildete, thront noch immer über dem Kursverlauf der Aktie. Während der Korrektur hatte First Majestic Silver nicht nur mit dem konsolidierenden Silberpreis zu kämpfen. Auch ein schwelender Steuerstreit des Unternehmens mit der mexikanischen Steuerbehörde setzt(e) dem Kurs der Aktie zu.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu First Majestic Silver hieß es am 27.09. unter anderem „[…] Die Aktie musste mittlerweile ihre Unterstützung bei 14,4 CAD aufgeben. Das erste von uns für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel bei 12,5 CAD wurde mittlerweile ebenfalls fast erreicht. Aufgrund des kräftigen Rücksetzers vom Freitag bahnt sich zudem das Unterschreiten der 200-Tage-Linie an. Sollte es nunmehr auch noch unter die 12,5 CAD gehen, könnte es kurzfristig ungemütlich werden. In diesem Fall stünden wohl zunächst die 11,4 CAD zur Disposition. Um für Entlastung auf der Oberseite zu sorgen, muss es für die Aktie zunächst über die 14,4 CAD gehen. Weitere Widerstände lassen sich bei 15,0 CAD und 16,6 CAD lokalisieren. […] Kurzum: Die Aktie wirkt angezählt. Im besten Fall halten aus charttechnischer Sicht die 12,5 CAD. Sollte es darunter gehen, stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf 11,4 CAD nicht mehr viel im Wege. Auf der Oberseite gilt es zunächst, die 14,4 CAD zurückzuerobern…“

First Majestic Silver mit Produktionsdaten

Bevor wir uns der aktuellen – überaus spannenden – charttechnischen Konstellation zuwenden, noch ein kurzer Blick auf die aktuellen Produktionsdaten, die First Majestic Silver dem Markt kürzlich präsentierte.

Das Unternehmen gab für das dritte Quartal 2020 einen Goldausstoß in Höhe von 25.771 Unzen sowie einen Silberausstoß in Höhe von 3,2 Mio. Unzen an. In Summe macht das eine Silberäquivalentproduktion in Höhe von 5,2 Mio. Unzen. Die Produktion im dritten Quartal stand noch immer unter dem Einfluss von Auswirkungen, die aus der Corona-Pandemie resultieren. Allerdings ließen diese im dritten Quartal nach, wie auch ein Vergleich der Produktionsmengen zeigt. Im von Corona maßgeblich beeinflussten zweiten Quartal 2020 lag die Produktion bei 3,5 Mio. Unzen Silberäquivalent, im noch „normal verlaufenden“ dritten Quartal 2019 bei 6,6 Mio. Unzen Silberäquivalent. Die Zahlen wurden dennoch wohlwollend vom Markt aufgenommen.

First Majestic Silver – Aktie bereit für das Comeback?

In den Tagen nach unserer letzten Kommentierung bildete die Aktie im Bereich von 12,5 CAD einen Boden aus. Zur befürchteten Ausdehnung der Korrekturbewegung auf 11,4 CAD kam es bislang nicht. Stattdessen setzte First Majestic Silver zuletzt Akzente auf der Oberseite. Dank der Erholung in den letzten Handelstagen hat sich die Aktie in eine interessante Lage manövriert. Aktuell steht der Widerstandsbereich von 14,4 CAD samt kurzfristigem Abwärtstrend im Fokus. Ein Ausbruch über diese Zone würde die Lage entspannen und den Weg in Richtung der 15,0 CAD sowie der 16,6 CAD freimachen. Unter die 12,5 CAD darf es nun allerdings nicht mehr gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.