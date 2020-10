Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Telekom, Daimler, Adidas, Siemens Healthineers, Apple, Wal-Mart, Delivery Hero

die bestimmenden oder vielmehr lähmenden Faktoren an den Börsen lauten weiterhin US-Präsidentschaftswahl, steigende Corona-Zahlen und letztendlich auch noch der näher rückende Brexit. Während hier die Zeit wie Sand in den Fingern zerrinnt und Großbritannien offensichtlich auch weiterhin auf einen ungeordneten Austritt zusteuert, gibt es im Hinblick auf die am 3. November anstehende US-Wahl ebenso wenig Klarheit.

Eigentlich sollte sich an diesem Tag der Wahlsieger ergeben, der in Zukunft das höchste Amt im Staat einnimmt. Da aber der amtierende US-Präsident Trump bereits angekündigt hat, eine Niederlage nicht zu akzeptieren, könnte sich das Schauspiel bis weit ins kommende Jahr ziehen, und für einen weiteren Anstieg der Unsicherheit an den Märkten sorgen. Im Prinzip befindet sich der DAX seit Juni in einer seitwärts gerichteten Phase.