Weihnachts- und Beauty-Artikel beliebt bei Einkaufsmesse 'Infa 2020'

HANNOVER (dpa-AFX) - Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat in Hannover wieder eine Messe begonnen. Der Auftakt der Verbraucher- und Einkaufsmesse "Infa 2020" sei gut verlaufen, sagte ein Sprecher am Samstag: "Unser Hygienekonzept hat sich bewährt."

An den Ausstellungstagen am Wochenende mussten sich die Besucher Zeiträume für ihren Bummel über die Messe buchen. Dafür standen jeweils die Zeitabschnitte von 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr zur Verfügung. Sicherheitspersonal sollte zu große Menschenansammlungen verhindern. Pulkbildung werde so verhindert, sagte der Sprecher. Menschentrauben würden aufgelöst.