Am morgigen Montag (19.10.) wird es spannend. Der US-amerikanische Ölkonzern Halliburton hat die Veröffentlichung seiner Q3-Daten angekündigt. Die Erwartungshaltung der Marktakteure scheint nicht allzu hoch zu sein, zumindest suggeriert das der schwache Wochenausklang. Die Aktie musste am Freitag (16.10.) einen herben Rücksetzer verkraften und ging mit einem deutlichen Minus von über 6 Prozent aus dem Freitagshandel.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 18.09. hat sich die charttechnische Lage der Aktie weiter verschärft. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Vom Vorhaben, die 16,5 US-Dollar signifikant zu überwinden, musste sich die Aktie vorerst verabschieden. Stattdessen standen zuletzt die eminent wichtigen 15,0 US-Dollar im Fokus. Der obere Chart zeigt die hohe Relevanz dieser Zone. Eine gut ausgebaute Horizontalunterstützung, die 38-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie und der Aufwärtstrend treffen in diesem Bereich zusammen. Ein signifikanter Rücksetzer unter die 15,0 US-Dollar wäre ein massives Warnsignal und könnte im schlimmsten Fall noch einmal die 11,5 US-Dollar auf die Agenda setzen. Die Aktie tauchte bereits darunter ab, hält sich aber noch im Dunstkreis dieser Marke. Ein rasches Comeback oberhalb von 15,0 US-Dollar wäre daher eminent wichtig. Kurzum: Die Aktie ist in Bedrängnis geraten und läuft nun Gefahr, den Kontakt zum „rettenden Ufer“ (Marke von 15,0 US-Dollar) zu verlieren. Sollte dieser Fall eintreten, kann eine Ausdehnung der Bewegung auf 11,5 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden. Ein Vorstoß über die 15,0 US-Dollar würde zumindest für Entlastung sorgen und den Weg in Richtung 16,5 US-Dollar ebnen. Obwohl Halliburton im Vergleich zu anderen Ölwerten noch immer vergleichsweise stabil wirkt, ist nun Obacht geboten.“



Die Aktie verpasste es in der Folgezeit, die 15,0 US-Dollar zurückzuerobern. Die Sache nahm daraufhin ihren Lauf. Das mit dem Bruch der 15er Marke und dem Verlust des Aufwärtstrends installierte Verkaufssignal gewann an Relevanz. Die von uns damals skizzierten 11,5 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel wurden zwischenzeitlich erreicht und auch unterschritten. Bis auf knapp 10,6 US-Dollar baute sich die Korrekturbewegung noch aus, ehe erste Erholungsversuche initiiert wurden. Immerhin konnte der Bereich um 11,5 US-Dollar bereits zurückerobert werden.

Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Die Aktie muss über die 15,0 US-Dollar, um die Lage zu entspannen und darf nicht unter die 11,5 / 10,6 US-Dollar fallen, um auf der Unterseite nicht doch noch weiter in Bedrängnis zu geraten. Das fundamentale Umfeld präsentiert sich für Ölkonzerne weiterhin als große Herausforderung. Von der anstehenden Zahlenveröffentlichung sind wichtige Impulse zu erwarten; in die eine oder andere Richtung…