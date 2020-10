»Schämet ihr euch gar nicht, so einen Teufel wie de Rukwied zem wähle«, schreit wütend ein Bauer in schwäbischem Dialekt den Delegierten zu, die in Erfurt in den Tagungssaal gehen. »Hat von euch noch einer einen Funken Anstand?« Die Umstehenden vor dem Eingang zur Erfurter Messehalle klatschen Beifall. Kaum ein Bauer will ihn (»Henker des

Der Beitrag Bauernverbandspräsident Rukwied: unbeliebt und dennoch wiedergewählt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.