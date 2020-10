Mit einem Aktienkurs von rund 13,88 Euro liegt man weiterhin auf einem Spitzen-Niveau. Zum Ende der Woche sinkt die Aktie jedoch um 0,66 Euro und 4,5 Prozent. Vor einer Woche konnte noch ein neues Allzeit-Hoch verzeichnet werden, als der Aktienkurs bei grandiosen 15,58 Euro lag. Das Potenzial für weitere Ausreißer nach oben ist jederzeit gegeben.

Innerhalb von 3 Wochen ist die Aktie zuletzt um mehr als 70 Prozent gestiegen. In dieser Zeit konnten neue Rekordwerte aufgestellt werden und man übertraf sämtliche Erwartungen. Dieser Boom zeigt, dass Plug Power das Potenzial für weitere Explosionen an der Börse besitzt.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen