LG Innotek forciert mit hocheffizienten Ferrit-Komponenten die Entwicklung ultraflacher OLED-Monitore mit weniger als 2 Zentimetern Bildschirmstärke

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Das Material eignet sich für ultraflache TV-Bildschirme und leichte Fahrzeuge,

die auf eine höhere Energieeffizienz setzen.

- Der neue Ferrit senkt die Entwicklungsdauer auf etwa 1/4 der Zeit und erreicht

internationale Spitzenwerte.

- Der Anbieter verwendet das Material in mehreren Komponenten, um verschiedenen

Kunden Lösungen mit Mehrwert zu bieten.



LG Innotek hat die erfolgreiche Entwicklung eines hocheffizienten Ferritkerns

angekündigt. Das Material soll den geringsten Energieverlust weltweit bieten.

Mit dieser Entwicklung baut LG Innotek seine Vormachtstellung als Anbieter von

Fernsehbildschirmen und Energiesystemen für Fahrzeuge aus.





Bei Ferrit handelt es sich um ein magnetisches Material, das Eisenoxid alsprimären Rohstoff verwendet. Für den industriellen Einsatz formt der Herstellerfeste Platten aus dem Ferritpulver. Diese kommen in der Regel in TV-Netzteilen,Energiequellen in Fahrzeugen und integrierten Ladegeräten zum Einsatz. Siedienen dazu, die Spannung anzupassen oder Störsignale zu beseitigen, die durchStromspitzen entstehen. Sie sorgen dadurch für eine stabile Energieversorgungvon TV-Monitoren, Klimaanlagen sowie Audiosystemen in Fahrzeugen.Moderne Haushaltsgeräte und Elektrofahrzeuge werden immer kleiner, während dieZweckmäßigkeit in den Vordergrund rückt. Ferrit eignet sich hervorragend fürsolche ultraflachen und hocheffektiven Produkte und gilt damit als das Materialder Zukunft.Mit der hocheffizienten Entwicklung von LG Innotek geht im Vergleich zuherkömmlichem Ferrit bis zu 40 Prozent weniger Energie aufgrund vonHitzeentwicklung verloren. Eine weitere Besonderheit ist, dass dieenergiesparende Eigenschaft des Materials von -40 bis +140 °C erhalten bleibt.Damit ist diese Ferrit-Variante die optimale Lösung für die extremenTemperaturbedingungen, wie sie im Gehäuse von TV-Bildschirmen oder in Fahrzeugenvorherrschen.- Das Material eignet sich für ultraflache TV-Bildschirme und leichte Fahrzeuge,die auf eine höhere Energieeffizienz setzen.Der hocheffektive Ferrit von LG Innotek hat den Vorteil, dass sich damitTV-Bildschirme im Ultra-Slim-Design herstellen lassen. Außerdem sinkt mit demMaterial das Gewicht von Fahrzeugen, was sich bei Modellen mit Elektro- oderWasserstoffantrieb positiv auf die Treibstoffbilanz auswirkt.Mit dem neuen Ferrit können die Hersteller TV-Geräte mit nur 9,9 Millimeterstarken Netzteilen bauen - weniger als jedes andere Modell bisher. Der TV-Monitor wird dadurch um 60 Prozent flacher. Die normale Stärke einesultraflachen 65-Zoll großen OLED-TV-Monitors mit einer gewöhnlichen