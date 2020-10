Altmaier rät jungen Menschen zu Flexibilität in Corona-Zeiten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rät jungen Berufseinsteigern in Corona-Zeiten zu Flexibilität. Der CDU-Politiker sagte am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin": "Wenn es junge Menschen gibt, die zum jetzigen Zeitpunkt ihren Traumberuf nicht ergreifen können, weil diese Branche am Boden liegt, dann sage ich einfach: Dann kann man auch vielleicht einmal schauen, ob es übergangsweise, wo Menschen gesucht werden, Chancen gibt - und dann nach einem Jahr wieder wechseln."

Man lasse diese Leute nicht im Stich, so Altmaier. "Es gibt einen Fachkräftebedarf in Deutschland - auch derzeit. Und deshalb können wir diesen jungen Menschen helfen, einen sinnvollen Beruf zu ergreifen." Altmaier forderte die Menschen auch auf, in der Krise verantwortlich zu handeln. Den jungen Menschen könne man auch helfen, indem man dazu beitrage, die Infektionsdynamik zu brechen./sax/DP/zb