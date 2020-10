MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Merkels Videoappell:

"Nachdem sie mit ihrem Appell an die Vernunft der Ministerpräsidenten zu wenig erreicht hat, spricht die Bundeskanzlerin also direkt die Vernunft aller Deutschen an. Spät in ihrer Kanzlerschaft ist Merkel damit an einem Wendepunkt angelangt. Ausgerechnet in der größten Krise ihrer Amtszeit muss sie sich mit den Grenzen arrangieren, die das föderale System setzt. Auf exekutivem Wege kann die Frau, die im Ausland viele für die mächtigste der Welt halten, nicht durchsetzen, was sie für nötig hält. Der Kampf gegen die globale Plage ist in Deutschland Ländersache. In dieser Lage hat sich Merkel entschlossen, jenes Kapital einzusetzen, das sie in den Jahren zuvor angespart hat. Merkel regiert in der Corona-Krise präsidentiell - nicht mit formaler Macht, sondern mit der Kraft ihrer Autorität."/yyzz/DP/edh