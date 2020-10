OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kandidaten für CDU-Vorsitz

Politik sollte interessant und kontrovers sein. Mit seiner Analyse hat Norbert Röttgen nur allzu recht. Allein, die erste Debatte der drei Bewerber um den CDU-Vorsitz wurde diesem Anspruch nicht gerecht. Das erste Duell der drei bisher in Umfragen mäßig überzeugenden Bewerber macht das Dilemma der CDU deutlich: Weil die Mitglieder zu große Kontroverse nicht goutieren, werden Unterschiede zwischen Laschet, Merz und Röttgen nur in Nuancen deutlich. Wenn das so bleibt, wird die Partei ihren nächsten Vorsitzenden zwangsläufig mit einem schwachen Ergebnis wählen. In der Frage der Kanzlerkandidatur läuft dann alles auf den Mann zu, der bei keinem Duell der CDU dabei sein wird: auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder./yyzz/DP/zb