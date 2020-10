AUSGBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Corona-Krisenmanagement:

"Noch nie war das Parlament in einer Krise so schwach, war die Exekutive so stark wie in diesen Zeiten der Pandemie. Bei der weltweiten Finanzkrise 2007/2008 etwa waren die Abgeordneten zu Recht darauf bedacht, an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt zu werden. (.) In der Corona-Krise dagegen gibt es keinen Druck. Das Parlament hat ein Vakuum hinterlassen, in das die Regierung vorgestoßen ist."/yyzz/DP/edh