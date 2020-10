---------------------------------------------------------------------------

Baden, 19. Oktober 2020



Nach dem Investment von Capvis beim vorrangig im DACH-Raum tätigen Software-Hersteller BSI mit Lösungen für Customer Relationship Management (CRM), Customer Experience (CX), Artficial Intelligence (AI) und Customer Data Management (CDP) wurde ein neuer Verwaltungsrat nominiert. Dieser besteht aus sechs Mitgliedern und wird vom Präsidenten Kamyar Niroumand angeführt. Weitere Mitglieder sind Jens Thuesen (Gründer von BSI), Chris Rusche (CPO von BSI) sowie Oliver Bussmann, André Perwas und Simon Lussi.

Das starke internationale Netzwerk des Verwaltungsrates soll genutzt werden, um das Wachstum von BSI zu beschleunigen, das Softwareangebot zu stärken und die Erfolgsgeschichte von BSI fortzusetzen. Die zentralen Wachstumsfelder des Software-Herstellers umfassen die Stärkung des Produktgeschäfts, die Erschliessung neuer Fokusbranchen, den Ausbau des Partner-Ökosystems und des Cloud-Geschäfts.



Der Präsident des Verwaltungsrates, Kamyar Niroumand, ist ein international bekannter Software-Experte, der neben der Tätigkeit bei BSI u.a. auch Chairman bei P&I Personal & Informatik ist. In seiner langjährigen Karriere im Bereich Software und ICT hatte er verschiedene Positionen in der Geschäftsleitung von international tätigen Unternehmen inne. So war er zuletzt Chairman und CEO der GFKL (heute Lowell), CSO der Software AG, CEO der Beta Systems sowie CSO der T-Systems.



Jens Thuesen hat BSI 1996 gegründet und seitdem erfolgreich zu einem führenden CRM-Anbieter im DACH-Raum entwickelt. Jens Thuesen wird die Erfolgsgeschichte aus dem Verwaltungsrat weiterführen und seinen ausgiebigen Erfahrungsschatz in die strategische Entwicklung von BSI einbringen.

Chris Rusche ist BSI kurz nach der Gründung beigetreten und hatte seither verschiedene Schlüsselrollen inne. Künftig fokussiert er sich nebst seiner Rolle als Chief Product Officer auch auf sein Verwaltungsratsmandat, um die Entwicklung des Unternehmens und der Produktpalette strategisch weiter voranzutreiben.



Oliver Bussmann ist ein Senior Technology Executive mit mehr als 30 Jahren Führungserfahrung unter anderem bei UBS, SAP, Allianz, Deutsche Bank und IBM. Als Thought Leader in den Bereichen Cloud Computing, FinTech und Blockchain ist er ein Pionier bei der Erkennung von Industrietrends und zukunftsträchtigen Produktanwendungen. Zudem kennt er als ehemaliger CIO der UBS die Kundenseite von BSI.