Daldrup & Söhne AG erhält Auftrag zu Erkundungsbohrungen für Schachtanlage Asse II



- Langfristig attraktiver, neuer Markt für die Daldrup & Söhne AG

- Suche für sicheres Endlager für Atommüll in Deutschland neu gestartet

Oberhaching / Ascheberg, 19. Oktober 2020 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) hat von der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) einen Auftrag über eine bohrtechnische Erkundung auf dem Gelände der Schachtanlage Asse II in Niedersachsen erhalten. Dabei sollen bisher unbekannte Bereiche des Salzstockes für die Planung einer sicheren Bergung der eingelagerten Atommüllfässer erkundet werden. Es handelt sich um einen komplexen High-Tech-Bohrauftrag, der zur Gewinnung von Daten auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik dient. Der Auftragswert beträgt rund 3 Mio. Euro. Neben der Nagra, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz, beauftragt damit auch die deutsche BGE die Daldrup & Söhne AG mit anspruchsvollen Erkundungsbohrungen.

Das Vorstandsmitglied Peter Maasewerd ordnet den Auftrag wie folgt ein: "Hier entsteht für die Daldrup & Söhne AG auch in Deutschland ein neues Marktsegment. Wir verfügen über exakt die Kenntnisse und Erfahrungen, die dieser Markt erfordert und können diese mit Referenzen untermauern. Daldrup ist eines der wenigen Unternehmen in Europa, das in hochwertiger Qualität Tiefbohr- und Kernbohrtechnik kombinieren kann. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass die Qualität der Gesteinsproben auch aus sehr großen Tiefen dem hohen wissenschaftlichen Anspruch und der Verwertbarkeit für den Projektzweck entspricht. Für die nächsten Jahre gehen wir von einem steigenden Auftragsvolumen für diese anspruchsvollen Bohrprojekte nicht nur in Deutschland aus."