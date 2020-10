Seit dem Börsendebüt der TeamViewer-Aktie gegen Ende 2019 hat sich der Wert des Papiers zeitweise mehr als verdoppelt, Anfang Juli gelang es ein Rekordhoch bei 54,86 Euro zu markieren. Dabei verhalf insbesondere die rasant gestiegene Nachfrage nach Kommunikationssoftware für das Home-Office dem Wertpapier zu einer steilen Rallye, allerdings kühlte sich die Aufwärtsdynamik in den letzten Monaten sichtlich ab. Insoweit war dies auch nicht verwunderlich, aus technischer Sicht kann dieses Szenario als klassische Konsolidierung gewertet werden. Dabei hat sich die Aktie den 200-Tage-Durchschnitt knapp unterhalb von 40,00 Euro als Sprungbrett für neuerliche Kursgewinne zur Nutze machen können und in der abgelaufenen Handelswoche den 50-Tage-Durchschnitt bei 43,30 Euro sowie einen kurzfristigen Abwärtstrend überwunden. Die drohende Trendwende in Form einer SKS-Formation konnte zeitgleich abgewendet werden, sodass nun wieder eine Rallyefortsetzung sehr wahrscheinlich erscheint und für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden kann.

Corona macht’s möglich

Nie hätte der Erfolg von TeamViewer binnen so kurzer Zeit beschleunigt werden können, als es die Corona-Pandemie notwendig machte. Aus technischer Sicht wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein klares Kaufsignal aktiviert und könnte das Papier zurück in den Bereich seiner Jahreshochs bei 54,86 Euro erneut aufwärts drücken. Untergeordnete Ziele lassen sich bei 46,91 sowie 48,50 Euro ableiten, worauf beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2WLK gesetzt werden kann. Eine dazugehörige Verlustbegrenzung sollte das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts aufgrund eines möglichen Pullbacks allerdings nicht überschreiten, sofern ein direkter Long-Einstieg in Erwägung gezogen wird. Einen kurzfristig bärischen Verlauf würde die TeamViewer-Aktie dagegen unterhalb des EMA 200 (rote Linie) nehmen und könnte eine Konsolidierung in den Unterstützungsbereich um 37,03 Euro vollziehen. Dieser Verlauf erscheint aber aufgrund der Wiederkehr der Bullen aktuell wenig wahrscheinlich.