Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 21.10.2020 Zeit Land Relev. Termin 03:30 JPN BoJ Mitglied Sakurai Rede 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 09:30 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 09:45 EUR EZB Lane Rede 12:00 EUR EZB De Guindos Rede 14:10 GBR BoE Ramsden Rede 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:50 USA FOMC Mitglied Lael Brainard spricht 18:00 EUR EZB De Guindos Rede 20:00 USA Fed Beige Book



