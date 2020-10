Adidas konnte nur teilweise von den guten Zahlen des Konkurrenten Nike profitieren. Ab dem Startzeitpunkt 17. August bis heute hat Nike 20 % an Kursgewinn eingefahren, wogegen Adidas nur gute 5 % zulegen konnte. Im imageträchtigen Marktsegment „Laufen“ hatte Nike einen vierjährigen Vorsprung, den Adidas erst unlängst ausgleichen konnte. Im Detail handelt es sich um eine neue Zusammensetzung der Sohle, die um 4 % elastischer ist als herkömmliche Sohlen. Nie war ein Leistungssprung so signifikant. Athleten, die den Schuh tragen, werden später müde und bleiben länger schnell. Noch sind die Umsätze der neuen Technik bei Adidas überschaubar, doch konnte der Konzern aus Herzogenaurach beim Weltrekordlauf des Kenianer Eliud Kipchoge in Wien einen Marketing Coup landen, nachdem dessen Fabelzeit im Marathon von 1:59:40 um die Welt ging.

.

Zum Chart

.

Der Sell Off fiel bei der Aktie von Adidas mit 55 % vergleichsweise stark aus, nachdem die erfolgsverwöhnten Aktionäre in Q2 1,45 Euro Verlust pro Aktie verdauen mussten. Im gleichen Zeitraum 2019 konnten sie sich noch über einen Gewinn von 3,17 Euro freuten. Ab Mitte März bildet der Kurs im Einklang mit der Benchmark DAX einen Aufwärtstrend aus, der bis heute Bestand hat. Ab Bekanntgabe der Quartalszahlen am 6. August konnte der Kurs die Benchmark DAX in den wenigen Handelstagen um 10 Prozentpunkte übertreffen. Bis zur Egalisierung des All Time Highs besteht noch ein Kurspotential von 11 %. Dort wartet ein starker Widerstand beim Level von 315,19 Euro. Vorher wird die Magic Number von 290 Euro getestet, deren Überwindung bei aktuellem Umfeld jedoch nur eine Frage der Zeit sein sollte. Support besteht am Level von 268,33 Euro, der auch bei erneutem Aufflammen von Covid-19 nicht unterschritten werden sollte.