Topas Therapeutics ernennt Dr. Klaus Martin zum Chief Executive Officer

* Anerkannter Experte mit einer fast zwei Jahrzehnte langen Erfahrung im Management von Biotech-Unternehmen.



* Topas' Fokus liegt auf der Entwicklung einer Produkt-Pipeline auf Basis seiner Partikel-Konjugat-Plattform (Topas Particle Conjugates, TPCs). Dazu gehören das Lead-Programm TPM203, das sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Pemphigus vulgaris (PV) befindet, und ein zweiter Kandidat, TPM501, zur Behandlung von Zöliakie, der auf die erste klinische Studie vorbereitet wird.



Hamburg, 19. Oktober 2020



Topas Therapeutics GmbH (Topas), ein Biotechnologieunternehmen mit einer eigenen Plattformtechnologie, die auf der Induktion einer Antigen-spezifischen Immuntoleranz unter Nutzung der natürlichen immunologischen Fähigkeiten der Leber basiert, gab heute die Ernennung von Dr. Klaus Martin zum Chief Executive Officer bekannt. Dr. Martin übernahm die Position zum 1. August 2020 von Dr. Timm Jessen, der aus persönlichen Gründen zurücktrat. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Dr. Jessen Topas weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Dr. Martin wechselt von Apobiologix, der in Toronto ansässigen Biotechnologiesparte von Apotex, wo er seit 2018 als President tätig war, zu Topas. Während seiner Amtszeit führte er dort die Bereiche Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie das gesamte operative Geschäft und war maßgeblich an der Zulassung von Produkten und dem Aufbau von Partnerschaften beteiligt. Unter seiner Führung wurde Apobiologix zum Marktführer in Kanada. Davor war Dr. Martin Chief Scientific Officer von Polpharma Biologics, der Biotechnologiesparte von Polpharma S.A., wo er für den Aufbau der Organisation, die Produktentwicklung, das Portfoliomanagement sowie für das Lizenzgeschäft von Biosimilars und innovativen Biologika zuständig war. Zuvor arbeitete er für Sandoz Biopharmaceuticals in Deutschland und Österreich, zuletzt als Global Head Business Development & Licensing (BD&L) und Portfolio Management. In dieser Position war er für die Portfoliostrategie sowie das Management sämtlicher Lizenzverhandlungen verantwortlich. Während seiner Zeit bei Sandoz war er zudem im globalen Entwicklungsmanagement tätig und unterstützte die Zulassung der ersten drei Biosimilars von Sandoz in den USA, Europa, Kanada und Japan. Dr. Martin promovierte in molekularer Genetik an der Universität Cambridge, UK.