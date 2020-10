IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec wird ab 2021 erstes eigenes Batteriematerial für Elektromobilität und stationäre Energiespeicherung anbieten

- Eigenes IBU-tec-Produkt wird speziell für LFP-Batteriezellen hergestellt

- IBU-tec kann mit eigenem Produkt vollumfänglich von Wachstumspotenzialen in Elektromobilität und stationärer Energiespeicherung profieren

- Umfassende Expertise, hervorragende Technologieplattform und bewährte Qualität als Erfolgsfaktoren - ausgezeichneter internationaler Track Record

- IBU-tec-CEO Ulrich Weitz: "Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung"

Weimar, 19. Oktober 2020 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) wird im Laufe des Jahres 2021 ein eigenes Produkt im Bereich Batteriematerialen auf den Markt bringen. Es ist für den Einsatz in LFP-Batteriezellen bestimmt, die vor allem für Elektromobilität und stationäre Energiespeicherung genutzt werden. Damit ist IBU-tec erstmals mit einem eigenen Produkt in diesen globalen Wachstumsmärkten vertreten. Zuvor war das Unternehmen in diesem Bereich lediglich als Dienstleister und Lohnproduzent tätig. Ein Ende 2020 auslaufendes, internationales Patent eines anderen Anbieters hatte bislang einem eigenen Produktangebot von IBU-tec im Wege gestanden.

IBU-tec setzt bei dem Produkt - dessen Name noch nicht abschließend festgelegt wurde - auf der langjährigen Erfahrung mit Batteriematerialien für LFP-Zellen und der hochklassigen Technologieplattform in der thermischen Verfahrenstechnik auf. Zudem wird das Unternehmen das bestehende internationale Netzwerk im Vertrieb nutzen. IBU-tec wird sich dabei am Markt über den bekannten hohen Qualitätsstandard des Unternehmens bei den thermisch bearbeiteten Pulverwerkstoffen für Batterien positionieren. Dieses Qualitätsniveau kann in der Elektromobilität ein wichtiger Faktor für die Reichweite batteriegetriebener Fahrzeuge sein und hat dazu geführt, dass von IBU-tec gefertigte Materialien denen anderer Anbieter vorgezogen wurden. Entsprechend verfügen die - bislang im Auftrag Dritter - gefertigten Batteriematerialien "Made in Weimar" schon heute über einen hervorragenden Ruf bei relevanten internationalen Anbietern im Batteriebereich.