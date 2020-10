Die Bullen lassen nicht locker - neue Hochs in Sicht? #videoanalyse

Das sieht weiter bullisch aus

Korrektur nach Regieplan

Nach den letzten beiden sehr starken Wochen, wollten wir vorige Woche eine Verschnaufpause sehen, um das kurzfristig klar überkaufte Niveau ein wenig abzubauen. Diese Korrektur erfolgte absolut nach Regieplan und wichtige Unterstützungen konnten gehalten werden. Gleichzeitig war dies am Donnerstag eine hervorragende Möglichkeit, um weitere Long-Positionen im Portfolio aufzubauen. Wie es nun an den Märkten weitergeht, erörterte ich in der heutigen Videoanalyse.

