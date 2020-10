Besondere Botschaft der Künstlervereinigung für Mund- und Fußmalerei (MFPA) am Internationalen Hände-Waschtag

In Zusammenarbeit mit Savlon Swasth India wird die #NoHandUnwashed-Bewegung ins Leben gerufen

NEU DELHI, 19. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Der Internationale Hände-Waschtag hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Stellenwert. Angesichts der beispiellosen Situation aufgrund der Pandemie ist die Handhygiene deutlich in den Fokus der Sensibilisierung und der Praxis gerückt. Im Zuge der Lockerung der Corona-Beschränkungen haben jedoch viele ihre vorbeugenden Hygienegewohnheiten gleich wieder gelockert und gehen beim Händewaschen nicht mehr so pflichtbewusst vor. Die Mouth and Foot Painting Artists Association (MFPA, dt. Künstlervereinigung für Mund- und Fußmalerei) hat in Zusammenarbeit mit Savlon Swasth India eine Handwaschbewegung unter dem Hashtag #NoHandUnwashed ins Leben gerufen.