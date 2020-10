GOLDMAN SACHS belässt SOCIETE GENERALE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Societe Generale vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 18,00 auf 16,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Jean-Francois Neuez rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu französischen Banken mit einem normalisierten Quartal. Für die SocGen ergäben sich durch die derzeitigen Branchentrends niedrigere Schätzungen. Das Kursziel sinke aber auch wegen einer reduzierten Gewichtung der besser erwarteten Folgejahre./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 18:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Societe Generale Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de