Triodos Impact Mixed Funds: Risikodosis nach Bedarf – Impact immer dabei

Den Triodos Impact Mixed Fonds gibt es in drei Ausführungen: defensiv, neutral, offensiv. Diese Dreifaltigkeit eröffnet Anlegern die Möglichkeit, das Risiko entsprechend ihrer Investmentphilosophie zu dosieren; Nachhaltigkeit immer inklusive.

Die Älteren werden sich noch an das heitere Berufe-Raten mit Robert Lembke und an die Mutter aller deutscher Fernsehfragen nach der Farbe für das Behältnis für die 5-Mark-Stücke erinnern: „Welches Schweinderl hätten´s denn gerne? Bei den Impact Mix Fonds von Triodos gibt es eine ähnliche Auswahl: „Welches Risikoprofil darf es denn sein?“ Der Triodos Impact Mixed Fund - Neutral (ISIN: LU0504302604) wurde bereits vor mehreren Jahren aufgelegt und investiert zu 40 bis 60 Prozent in nachhaltige Aktien und zu 40 bis 60 Prozent in Euroanleihen, ausgegeben von Staaten, Institutionen und nachhaltigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen sozialen und ökologischen Leistungen.