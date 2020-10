XP-PEN geht Partnerschaft mit LINE FRIENDS ein, um das freudigste Pen-Tablet zu präsentieren

SHENZHEN, China, 19. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- XP-PEN, eine der weltweit führenden Marken für digitale Malprodukte, gab kürzlich eine Markenpartnerschaft mit LINE FRIENDS, einer der am schnellsten wachsenden globalen Charakter-Marken, für sein erstes Co-Branding-Stifttablett bekannt, mit dem Ziel, die digitale Maltechnik unterhaltsamer und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die LINE FRIENDS Edition-Serie ist ab dem 18. September für Märkte in den Vereinigten Staaten, Europa, China, Korea und SEA erhältlich.

„In diesem neuen digitalen Zeitalter konzentrieren sich junge Verbraucher weiterhin stärker auf ihre emotionale Bindung an die Marke und darauf, wie sie in den neuen Stilen der Kommunikation und sozialen Interaktion funktioniert. Diese Tatsache erfordert von den Marken eine aufgeschlossenere und kreativere Produktvermarktung", sagte Li Yuanzhi, CEO von XP-PEN. „Aus diesem Grund haben wir uns mit LINE FRIENDS zusammengeschlossen, um eine Reihe von Produkten in limitierter Auflage auf den Markt zu bringen, in der Hoffnung, mehr Spaß an der digitalen Malerei zu machen."