Philips schneidet besser ab als erwartet - Neue Mittelfristziele

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Philips hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Dabei profitierte der Konkurrent von Siemens Healthineers von einer hohen Nachfrage nach Monitoring- und Beatmungsgeräten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Zudem legten die Niederländer neue mittelfristige Ziele vor und gehen in den kommenden Jahren von einem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis aus.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Sowohl die Zahlen als auch die Mittelfristprognose liegen über den Markterwartungen, erklärte JPMorgan-Analyst David Adlington in einer am Montag veröffentlichten Einschätzung. Die Aktie legte am Vormittag in Amsterdam vor der Handelsunterbrechung an der Euronext um fast 3 Prozent zu.