NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 240 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der US-Softwarekonzern so eines der besten Standbeine in der Branche, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem starken Quartal und einemn wie üblichn konservativen Ausblick. Perspektivisch lobt der Experte das robuste Finanzmodell und das prozentual nahezu zweistellige Umsatzwachstum./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2020 / 17:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2020 / 21:00 / ET