Tesla hat die Automobilindustrie auf den Kopf gestellt und die Großen der Branche ganz alt aussehen lassen. Auch im Bereich Energiespeicherlösungen vollzieht sich ein Paradigmenwechsel und hier wird Zinc8 Energy Solutions Inc. (WKN: A2P15E) Tesla mit einer überlegenen Zink-Luft-Technologie ernsthafte Konkurrenz machen.



Das weltweite Marktpotenzial ist gigantisch. Der heute vermeldete Partner für Australien ist ein weiteres Puzzleteil der Erfolgsstory von Zinc8, aber dazu gleich mehr.





Ron MacDonald, CEO von Zinc8, ist hochmotiviert, visionär und strebt stets nach höheren Zielen. Das wird besonders im aktuellen "Bigger than us"-Podcast deutlich, den wir weiter unten für Sie verlinkt haben.Clevere Investoren, welche die Zeichen der Zeit erkennen und etwas Geduld mitbringen, haben die Chance mit Zinc8 ein Vermögen zu verdienen. Derzeit bringt Zinc8 gerade einmal einen Börsenwert von läppischen 23,1 Mio. CAD bzw. rund 15,0 Mio. Euro auf die Waage und hat mittelfristig das Potenzial in den dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich vorzustoßen.Die Zinc8-Aktie fliegt an der Börse noch unter dem Radar der meisten Investoren. Es ist ein großes Glück für Sie, dass wir das enorme Kurspotenzial der Zinc8-Aktie so frühzeitig erkannt haben. Eine Verzehnfachung Ihres Investments liegt hier im Bereich des Möglichen.Revolutionäre Technologie - einfach und genialInsgesamt wurden sage und schreibe 72,0 Mio. CAD und mehr als 280.000 Mannstunden in die Entwicklung des bahnbrechenden sowie kostengünstigen Zink-Luft-Energiespeichersystems von Zinc8 investiert.In unserer Ausgabe vom 28. September 2020 waren wir ausführlich auf die Zinc8-Technologie eingegangen. Hier können Sie den Artikel gerne noch einmal nachlesen:www.beprofiteer.com/nlhtm/show.php?id=311.Das sind die Vorteile des Zinc8-Systems auf einen Blick:- langlebig - kein Kapazitätsverlust über eine lange Lebensdauer- robust - volle Entladezyklen, gleiche Leistung- niedrige Kosten - je länger die Anforderungen an die Speicherdauer, desto niedriger die Kosten pro kWh- sicher - nicht entflammbar und ungiftig- nachhaltiges Wachstum - stabile Lieferketten für die MassenfertigungDas Zinc8-System wurde entwickelt, um Energie im Bereich zwischen 20 kW und 50 MW mit einer Speicherkapazität von mindestens 8 Stunden bis weit über 100 Stunden bereitzustellen. Sollte ein Kunde die Energie über mehrere Wochen speichern wollen, kann Zinc8 auch das problemlos realisieren.Quelle:www.youtube.com/watch?v=-g7ZS2fwkiABei einer Speicherdauer von acht Stunden betragen die Kosten für das Zinc8-System 250 USD pro kWh. Bei 20 Stunden sinken die Kosten auf 127 USD pro kWh und bei 40 Stunden sogar auf 86 USD pro kWh. Die Kosten für das Rohmaterial liegen bei Zinc8 bei 6 USD pro kWh und bei Lithium-Ionen-Batterien bei 51 USD pro kWh.Die Zinc8-Technologie glänzt ebenfalls mit niedrigen Wartungskosten. Die Zink-Luft-Batterie kann problemlos 20 Jahre bzw. 20.000 Ladezyklen laufen. Nach acht Jahren muss lediglich das Kathodenmaterial ersetzt werden.Explosionsartiges Wachstum durch starke PartnerschaftenAnstatt ein eigenes Vertriebsteam aufzubauen, setzt das Zinc8-Management auf starke Partner, die über prall gefüllte Kundenpipelines verfügen.Heute wurde bekannt, dass Zinc8 ein Grundsatzabkommen mit SmartConsult, einem australischen Projektentwickler für erneuerbare Energien, abgeschlossen hat. Beide Parteien haben vereinbart, Joint-Venture-Projekte im Hinblick auf den Einsatz des patentierten Zink-Luft-Energiespeichersystems von Zinc8 zu prüfen.Bei den Projekten zielt man auf den Einsatz in Schwimmhallen/Wasserzentren, abgelegenen Minen und Behind-the-Meter (hinter dem Zähler)-Anwendungen ab, wobei SmartConsult sein umfassendes Know-how, seine Beziehungen zu einer Vielzahl von Energieverbrauchern und Energiesystemlieferanten in ganz Australien sowie seine Kundenpipeline nutzt.SmartConsult (www.smartconsult.com.au) verfügt durch die Umsetzung von 128 kommerziellen Projekten mit insgesamt über 8,5 Megawatt an installierter Solarkapazität über ein umfassendes Netzwerk. Bei 100 weiteren Projekten fungierte SmartConsult als Berater.Australien ist eines der weltweit führenden Länder auf dem Weg zur vollständigen Beseitigung von Treibhausgasen ("THGs") bei der Stromerzeugung durch die rasche Integration von erneuerbaren Energien und Energiespeicherung. SmartConsult ist als australischer Branchenführer bei Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien das ideale Unternehmen, mit dem Zinc8 zusammenarbeiten kann, um sein Langzeitspeichersystem auf diesem sich schnell entwickelnden Markt einzusetzen.In den vergangenen Jahren haben Australien und die Australian Renewable Energy Agency ("ARENA") höhere Ziele für erneuerbare Energien und Energiespeicherung festgelegt. Bis dato wurden 543 Projekte mit beträchtlicher finanzieller Unterstützung gefördert und insgesamt 1,58 Mrd. AUD investiert, um die Entwicklung und den Einsatz THG-reduzierender Energieprojekte auszuweiten.Quelle:www.smartconsult.com.auLuke Hardy, CEO von SmartConsult, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Zinc8 in Australien. Wir haben nach einer Batterielösung gesucht, die nicht die inhärenten Probleme aufweist, die bestehende Batterietypen mit ungewisser Zykluslebensdauer und begrenzter Langlebigkeit mit sich bringen. Die Lösung von Zinc8 wird ideal für unsere industriellen Großkunden sein." (Quelle:www.irw-press.com/de/newsliste/isin/CA98959U1084.html)Zinc8 konnte auch in Indien ein echtes Schwergewicht als strategischen Partner gewinnen. Vijai Electricals (www.vijaielectricals.com) ist einer der weltweit größten Hersteller von elektrischen Leistungs- und Verteilungstransformatoren sowie ein Big Player im T&D-Stromversorgungssektor (Transmission & Distribution).Auch hier haben beide Parteien vereinbart, Joint-Venture-Projekte bezüglich des Einsatzes des Zinc8-Systems zu identifizieren. Darüber hinaus wird das Potenzial der Herstellung von Komponenten des Zink-Luft-Energiespeichersystems in Indien geprüft.Vijai Electricals verfügt über fast 50 Jahre Branchenerfahrung und hat mehr als 150 T&D-Projekte abgewickelt. Sein Vertriebsnetz erstreckt sich in über 40 Länder. Im Jahre 2014 hatte der japanische Mischkonzern Toshiba für eine Mehrheitsbeteiligung am T&D-Bereich von Vijai Electricals 200 Mio. USD bezahlt. Derzeit wird der Kundenstamm von Vijai Electricals im Hinblick auf potenzielle Projekte für das Zinc8-System analysiert.Zinc8 - zuerst New York und dann die ganze WeltDie Stadt New York ist auf dem Gebiet der nachhaltigen Innovationen international führend und hat sich die CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050 auf die Fahne geschrieben.Kürzlich gewann Zinc8 dort die Innovation Challenge des Department of Buildings (DOB) im Bereich Energiespeicherlösungen. Als Gewinner dieses Innovationswettbewerbes wird Zinc8 nun bei der Aufnahme in den NYC Building Code des Jahres 2020 unterstützt, was wiederum der Erteilung weiterer Aufträge förderlich sein dürfte.Bereits Ende 2019 hatte Zinc8 mehr als 100 Wettbewerber aus dem Feld geschlagen und war als strahlender Sieger einer Ausschreibung der New York Power Authority (NYPA) hervorgegangen. Das Zinc8-System wurde hierbei ausgewählt, um ein Demonstrationsprojekt für die Notstromversorgung eines städtischen Gebäudes oder eines Gebäudes auf einem College-Campus zu entwickeln.Die NYPA ist der größte staatliche, elektrische Energieerzeuger und Stromnetzbetreiber in den USA. Die NYPA betreibt 17 Kraftwerksanlagen mit einer Gesamtleistung über 4,2 GW und das Hochspannungsnetz im Bundesstaat New York mit einer Leitungslänge von rund 2.000 Kilometern.Viele Energieversorger in den USA schauen sehr genau hin, was die NYPA macht und orientieren sich daran. Dieser Erfolg dürfte eine deutliche Signalwirkung für potenzielle Kunden von Zinc8 haben!Quelle:www.zinc8energy.comBeim Blick auf die nackten Zahlen, versteht man erst wirklich, welches Riesenpotenzial die Zinc8-Aktie bietet.Auf dem Weg zur KommerzialisierungMit der weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energiequellen und der Einführung von Elektrofahrzeugen wächst der Bedarf an sicherer und zuverlässiger Stromversorgung. Zinc8 wird hierbei eine wichtige Rolle spielen.Aktuell arbeitet Zinc8 an drei Demonstrationsprojekten. Dazu zählen ein Haus in Surrey, British Columbia, mit einer geplanten Leistung von 40kW / 160kWh und vier Stunden Speicherdauer sowie ein System für die NYPA (100kW / 1MWh und zehn Stunden Speicherdauer). Im obigen Podcast erwähnt der Zinc8-CEO, dass diese Anlage in rund vier Wochen nach Kanada geliefert werden soll.Darüber hinaus hat die Regierungsbehörde New York State Energy Research & Development Authority (NYSERDA) Zinc8 als Batteriehersteller und Digital Energy Corp. als Projektmanager auserwählt, um die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit der patentierten Batterie von Zinc8 als kostengünstigen Langzeit-Speicher (100kW / 1,5MWh und 15 Stunden Speicherdauer) im New Yorker Stadtteil Brooklyn zu demonstrieren.Digital Energy (www.digitalenergyny.com) verfügt über eine Pipeline von mehr als 100 Kraft-Wärme-Kopplungs-Projekten. Beide Gesellschaften wollen auch bei weiteren Projekten zusammenarbeiten.FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 90,6 Mio. Aktien liegt der Börsenwert von Zinc8 Energy Solutions Inc. (WKN: A2P15E) derzeit bei 23,1 Mio. CAD. Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt und konnte kürzlich eine Kapitalerhöhung erfolgreich abschließen, bei der 1,4 Mio. CAD in die Kasse gespült wurden. Insider sicherten sich rund 26 Prozent der neuen Aktien, was wir sehr positiv finden.Zinc8 hat eine kostengünstige Langzeit-Energiespeicherlösung entwickelt und perfektioniert, welche solche mit Lithium-Ionen- und Vanadium-Redox-Flow-Batterien ganz alt aussehen lässt. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Vorvermarktungsphase und arbeitet auf eine vollständige, kommerzielle Produktion bis 2023 hin, wobei das erste System bis zum vierten Quartal 2020 implementiert werden soll. Im ersten Jahr der vollständigen, kommerziellen Produktion rechnet CEO Ron MacDonald mit einem Umsatz von 40-60 Mio. CAD.Das Kursziel für die Aktie von Zinc8 Energy Solutions Inc. (WKN: A2P15E) sehen wir auf Sicht von 6-12 Monaten bei 1,00 CAD (aktuell 0,255 CAD). Mittelfristig hat das Unternehmen Potenzial in den dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich vorzustoßen, falls es nicht schon vorher übernommen wird. Wir rechnen in den kommenden Wochen und Monaten mit einem starken Fluss an Nachrichten.Die Zinc8-Aktie kann am besten in Frankfurt, Stuttgart, auf Tradegate sowie direkt in Kanada gehandelt werden. 