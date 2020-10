Holger Knaup ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Vermögensverwaltung Albrecht, Kitta & Co. in Hamburg und verantwortlich für das Portfolio- und Risikomanagement. Er begleitet seit Ende der 90er Jahre vermögende Privatkunden, Unternehmer und namhafte Family Offices bei der strategischen Vermögensanlage. Herr Knaup studierte Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Universität Osnabrück und an der University of Wales.

Risikomanagement ist ein fester Bestandteil der Geldanlage und Vermögensverwaltung. Wie haben Sie es geschafft, sich als verlässlicher und kompetenter Partner in diesem Bereich zu etablieren? Bei uns ist das Risikomanagement schon immer untrennbar mit dem Portfoliomanagement verbunden. Wir stellen regelmäßig fest, dass Investoren sich unter anderem deshalb für eine Zusammenarbeit mit unserem Haus entscheiden, weil sie sehr positiv auf unser aktives Risikomanagement reflektieren. Mandanten erwarten zu Recht von ihrem Vermögensverwalter klare, konsequente und rationale Entscheidungen. Vor allem erwarten Mandaten, dass der Vermögensverwalter in Zeiten größerer Marktverwerfungen das Risiko reduziert und die Schwankungen und Verluste in den Portfolien begrenzt. Wir haben hierzu einen eigenen Risikoindikator entwickelt, welcher uns im Entscheidungsprozess aktiv in jeder Marktphase unterstützt.

Bild: Holger Knaup von der Vermögensverwaltung Albrecht, Kitta & Co. Aktien sind gemeinhin die bekannteste Anlageklasse. Welche Arten des Risikomanagements gibt es und auf welche Aspekte muss man bei Aktien besonders achten? Es gibt unterschiedliche Ebenen, bei denen Risikomanagement bei uns zum Einsatz kommt. Dies geschieht sowohl horizontal – also innerhalb einer Anlageklasse – als auch vertikal – also die Verteilung der Vermögenswerte über unterschiedliche Anlageklassen. Als Standard-Instrument bei der Konstruktion von Wertpapierportfolien hat sich die Risikodiversifikation, d.h. die breite Streuung auf unterschiedliche, möglichst nicht positiv miteinander korrelierenden Wertpapiere, seit einigen Jahrzehnten bei Investoren weltweit durchgesetzt. Sie geht zurück auf den US-amerikanischen Ökonom und Professor für Wirtschaftswissenschaften Harry M. Markowitz. Allerdings hat nicht zuletzt der Corona-Crash im März aufgezeigt, dass der Diversifikationseffekt heutzutage nicht mehr die Bedeutung hat wie noch vor der Finanzkrise 2008/2009. Grund hierfür ist, dass die positiven Korrelationen unter den Anlageklassen teilweise deutlich zugenommen haben.