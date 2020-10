ad pepper media International kündigt den Rückkauf eigener Aktien an. Basierend auf einem Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 19. Mai 2020 werde man bis zu 500.000 eigene Aktien erwerben, so das Nürnberger Unternehmen am Montag. Für den Aktienrückkauf steht ein Budget von maximal 2,25 Millionen Euro zur Verfügung, so ad pepper weiter. Aktuell sind 21,5 Millionen Anteilscheine der Gesellschaft im Umlauf.„Die ...