E.ON bringt Wir-Gefühl auf die Straße (FOTO)

München (ots) - E.ON startet Deutschland-Tour "Das WIR bewegt mehr" und besucht Menschen undOrte, die die Energiewelt verändern- Unterstützt wird die Tour von bekannten Gesichtern wie Moderator ThoreSchölermann und YouTuber Jacob BeautempsNach dem Auftakt der neuen Markenkampagne "Das WIR bewegt mehr" in TV, Print,Radio und Online startet der Energieanbieter E.ON nun auch die gleichnamigeDeutschland-Tour auf seinen Social Media Kanälen. Im gebrandeten Elektro-Automit Dachzelt reisen unter anderem TV-Moderator Thore Schölermann, wechselndeYouTube Creators und Influencer durch Deutschland und besuchen Menschen undOrte, die die Energiewelt verändern. Wie der interaktive E.ON Energieatlas(https://energieatlas.eon.de/e-mobility/e-bikes) zeigt, arbeiten Kommunen,Unternehmen und Erfinder überall im Land an Lösungen für eine dezentrale, grüneund vernetzte Energieversorgung. "Das WIR bewegt mehr, Die Deutschland-Tour"macht diese Entwicklung erlebbar. Und sie unterstreicht die Haltung desUnternehmens: "Wir glauben an die Kraft der Gemeinschaft. Es braucht nicht viel,sondern viele, um einen Unterschied zu machen. Jeder kann einEnergy-Change-Maker sein", erläutert Adrienne Héon-Kleinen, Senior VicePresident Marketing bei E.ON Energie Deutschland.