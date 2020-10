JEFFERIES belässt BARCLAYS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 233 auf 228 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Laut einer Umfrage zeichne sich bei den Hypothekenpreisen seit März eine deutliche Verbesserung ab, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei zwar kurzfristig kein "Game Changer", für 2021 aber eine gute Ausgangslage. Barclays bleibe sein "Top Pick" unter den britischen Inlandsbanken./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 00:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 00:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Barclays Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de