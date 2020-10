Trotz Pandemie und den Versuchen der Politik, Mietsteigerungen in den großen Ballungsräumen zu stoppen, sind große Immobilienkonzerne wie Vonovia und Deutsche Wohnen weiter auf Wachstumskurs.

So sah der vom Berliner Senat beschlossene „Mieten­deckel“ eine Obergrenze bei Neuvermietungen vor. Auch in die Bestandsmieten wurde eingegriffen. Insbesondere die Deutsche Wohnen wurde von Teilen der Politik zum neuen Lieblingsfeind auserkoren. Der Konzern besitzt deutschlandweit mehr als 162.000 Wohnungen. Die meisten davon befinden sich im Großraum Ber­lin. Was lange Zeit als Kaufargument galt – die Hauptstadt zog schließlich immer mehr Menschen an –, wurde plötzlich zu einem K.O.-Kriterium.