Förderprogramm für Belüftungsanlagen in der Corona-Krise startet

BERLIN (dpa-AFX) - Um auch im Winter in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsräumen für frische Luft zu sorgen und so die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, startet der Bund ein Förderprogramm. Von diesem Dienstag an können unter anderem Länder, Kommunen, Hochschulen und öffentliche Unternehmen Fördergeld beim Bund beantragen, wenn sie Klima- und Belüftungsanlagen coronagerecht um- oder aufrüsten. Dafür stehe eine halbe Milliarde Euro bereit, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mit.

Bis zu 40 Prozent der Kosten können demnach übernommen werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte: "Neben dem was jeder Einzelne zur Vermeidung von Ansteckungen tun kann, müssen wir auch unsere Gebäude so ausstatten, dass es dort möglichst nicht zu Infektionen kommt." Die Krankheit sei da und werde "die nächsten Monate erst einmal bleiben." Es gehe um den Schutz der Beschäftigten und der Bürgerinnen und Bürger in öffentlichen Gebäuden./ted/DP/jha