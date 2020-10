BERENBERG belässt Airbus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Er erwarte von dem Flugzeugbauer keine großen Überraschungen, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick dürfte angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie vorsichtig ausfallen, wobei sich an den Produktionsplänen nichts ändern sollte./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Airbus Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de