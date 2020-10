DAX – nicht nur die Pandemie sorgt für Unsicherheit

Zurückhaltung an den Märkten: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche Verluste verzeichnet. Dabei war die negative Wochenbilanz vor allem einem deutlichen Kurseinbruch am Donnerstag geschuldet, auf den am Freitag dann „Schnäppchenjäger“ mit Käufen reagierten. Wir stellen die Analyse von Robert Ertl für die Südseiten der Börse München vor.Allerdings herrschte auch an den anderen Handelstagen eine spürbare Zurückhaltung der Investoren. Zurückzuführen war diese auf ein ganzes Bündel von Belastungsfaktoren: wachsende Sorgen angesichts der erheblich steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa, die Einstellung von Impfstofftests, die näher rückende Präsidentschaftswahl in den USA, das Ausbleiben eines weiteren Konjunkturpakets in den USA sowie das unveränderte Fehlen eines Handelsabkommens der EU mit Großbritannien für die Zeit nach dem Brexit. Von Seiten der Konjunkturdaten kamen gemischte Signale, hier gab es positive wie negative Überraschungen.