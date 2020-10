In der vergangenen Woche hat Daimler erste Daten zum dritten Quartal publiziert. Diese kommen am Markt positiv an, sie gelten als sehr gut. Die Analysten der Deutschen Bank hatten zwar damit gerechnet, dass der Konsens übertroffen wird, von den vorgelegten Daten sind aber auch sie beeindruckt.Das EBIT liegt bei 3,5 Milliarden Euro, der Markt hatte mit 2,5 Milliarden Euro gerechnet. Das Plus zieht sich durch alle Bereichen. Bei ...