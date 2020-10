LUXEMBURG (dpa-AFX) - Zum Auftakt der entscheidenden Verhandlungen über eine Reform der EU-Agrarpolitik hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner die EU-Staaten zum Kompromiss aufgerufen. "Wir sind zum Erfolg verpflichtet", sagte die CDU-Politikerin am Montag in Luxemburg. Die Länder sollten nicht auf Maximalforderungen beharren, sondern bei dem zweitägigen Treffen zu einer Lösung zu finden. "Was uns jetzt nicht gelingt, wird uns sicher nicht an einem anderen Tag gelingen." Zudem sei wegen steigender Corona-Infektionszahlen unklar, ob bei der nächsten Zusammenkunft der Landwirtschaftsminister im November noch ein physisches Treffen möglich sei.

Zugleich stimmte Klöckner auf extrem schwierige Verhandlungen ein. "Es werden viele, viele Stunden Verhandlungen vor uns liegen bis tief in die Nacht und auch morgen noch." Weil Deutschland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet Klöckner die Verhandlungen. Auch das Europaparlament legt diese Woche seine Linie fest. Anschließend könnten beide Seiten miteinander verhandeln.